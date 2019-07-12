مديرية الوقف الشيعي في كربلاء تستنكر الاعتداء على رئيس الديوان

2019/07/12 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت مديرية الوقف الشيعي في كربلاء المقدسة الاعتداء على مبنى ديوان الوقف الشيعي في بغداد وعبرت عن شجبها واستنكارها الاعتداء الذي تعرض له مبنى الديوان خلال وقفة احتجاجية امام مقر المديرية في كربلاء صباح اليوم.ذكر مراسل وكالة نون الخبرية ان مديرية الوقف الشيعي في كربلاء المقدسة اقامت بجميع كوادرها وقفة استنكارية في مقر المديرية , كما عبرت خلالها عن شجبها واستنكارها الاعتداء الاثم الذي استهدف مقر اقامة معالي سماحة السيد علاء الموسوي رئيس ديوان الوقف الشيعي دام عزه في عصر الاربعاء 10/7/2019م.

كما دعت المديرية خلال وقفتها الاحتجاجية عن وقوفها الكامل مع سماحة السيد رئيس الديوان وطالبت فيها الحكومة والاجهزة الامنية على تحمل المسؤولية في توفير الامن عن والحماية لكافة المواطنين وموظفي الدولة والقطاع العام ضد كل من تسول له المساس والعبث بالأمن العام للمجتمع.

من جانبه وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس 11 تموز 2019، بفتح تحقيق فوري بشأن الاعتداء على مقر رئيس ديوان الوقف الشيعي في بغداد يوم امس الاربعاء.

واعلن ديوان الوقف الشيعي في بغداد اليوم الخميس، انه في عصر يوم امس الأربعاء الموافق الـ10 من تموز الحالي، اقتحمت مجموعة مسلحة من الملثمين من جهة مجهولة دار الضيافة التي يسكنها رئيس الديوان علاء الموسوي واعتدت على بعض أفراد الحماية وصادرت أسلحتهم ومن ثم انسحبت.

اسامة الخفاجي

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