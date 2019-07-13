مؤتمر حزب الدعوة نفاق انشقاق اخفاق وفساد !

2019/07/13 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي الحزب الحاكم وهو الذي حكم البلاد على مدى اربعة دورات انتخابية، منذ نحو عقد ونصف من الزمن استحوذ على اغلب المناصب الحكومية الغاية في الاهمية وحتى وصلت الى...أكمل القراءة ←

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