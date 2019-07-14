شعب يصرخ وحكومة لاتسمع !

2019/07/14 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عامر القيسي “إذن من طين وأخرى من عجين ” ..لاأجد تعبيراً أكثر تجسيداً لحال حكومتنا الموقرة في تعاملها مع مطالب الجماهير المكتوية بالأزمات في قائظ صيفنا وبرودة شتائنا ، ذلك...أكمل القراءة ←

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