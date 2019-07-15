رياض محرز ينقذ منتخب الجزائر ليتأهل الى نهائي أمم افريقيا

2019/07/15 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بهدف رائع وفي الوقت القاتل جدا، تمكن النجم رياض محرز من تسجيل هدف الفوز لمنتخب الجزائر، وليتأهل بذلك محاربو الصحراء إلى المباراة النهائية

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