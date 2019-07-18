النزاهة تسلم احدى العقارات التجارية المهمة لبلدية كربلاء المقدسة

2019/07/18 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية بلديات كربلاء، اليوم الخميس، عن قيام هيئة النزاهة بإجراء عملية تسليم عقار في باب النجف الكائن في شارع الامام علي (عليه السلام) العائد الى بلديات كربلاء.وقال مدير اعلام بلدية كربلاء في بيان، تلقت وكالة النبأ نسخة منه، ان "بلدية كربلاء قامت بدعوى منع معارضة سحب العقار المرقم 1224 على رئيس جمعية الاستهلاكية في كربلاء والذي يشغل الدار بشكل غير قانوني".

وأضاف، ان "بعد التحري من قبل الشعبة القانونية في مديرية البلدية تم اثبات عائدية العقارالى المديرية وإصدار صورة قيد حديثة نموذج 25 لعام 2019".

وتابع، ان "تنفيذا لقرار قاضي محكمة كربلاء المقدسة المختص بالنظر بقضايا النزاهة تمت عملية تسليم العقار، مشيرا ان تسليم العقار تم بحضور محققي النزاهة ومسؤولي شعبة الواردات والقانونية في بلدية البلدية".



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