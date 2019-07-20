إنتشال إستشاري من فشل إنتخابي !

2019/07/20 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:احسان جواد كاظم حملت لنا الأخبار تنصيب السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي النائبة السابقة حنان الفتلاوي التي فشلت في الانتخابات الأخيرة, كمستشارة له لشؤون المرأة, وهو اجراء طالما لجأ...أكمل القراءة ←

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