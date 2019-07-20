2019/07/20 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، عن القبض على 6 متهمين بالسرقة والقتل في مناطق متفرقة في العاصمة.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تمكنت مفارز مكتب القدس لمكافحة الاجرام من القاء القبض على متهم لقيامه (بقتل شخص) من خلال اطلاق النار عليه اثناء مشاجرة امام داره

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 6 متهمين بالسرقة والقتل في مناطق متفرقة ببغداد وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 6 متهمين بالسرقة والقتل في مناطق متفرقة ببغداد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 6 متهمين بالسرقة والقتل في مناطق متفرقة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).