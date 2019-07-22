أمانة بغداد: ازالة تجاوزات “جسيمة” في مدينة الصدر والشعب

2019/07/22 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت امانة بغداد اليوم الاثنين،عن إزالة تجاوزات أسمتها “جسيمة في مدينة الصدر والشعب شرقي بغداد.وأكدت في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “قيام ملاكات بلدية الصدر الثانية بازالة بناية شيدت خلافاً للضوابط في مدينة الصدر المحلة 516 حي جميلة بعد ان قام صاحبها بمخالفة منطوق اجازة البناء”.وأضافت أن “بلدية

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