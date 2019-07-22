2019/07/22 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، كل من المعنيين في وزارة التربية وممثل الحكومة ومحافظ بغداد ورئيس مجلس المحافظة ورئيس لجنة التربية في مجلس المحافظة للحضور الى مجلس النواب لبيان اسباب تأخير اعلان اسماء المعينين لإشعال الدرجات الوظيفية في مدارس العاصمة، مشددا على ان هذا الاجراء سيشمل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يدعو لاستضافة المعنيين بوزارة التربية بسبب تأخر اعلان اسماء المعينين وكالة خطوة برس.

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