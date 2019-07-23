اذا اردت ان تصبح سياسيا بارعا انتقد ايران !

2019/07/23 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي اختلطت الاوراق على الشعب العراقي ، وبات لا يعرف الصالح من الطايح ، ساسة يتمتعون بالمكاسب والمغانم وبعقارات الجادرية وبالدرجات الخاصة ومناصب لا تعد ولا تحصى ، واليوم...أكمل القراءة ←

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