2019/07/23 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اكد وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بالعقد المروري الورقي لحين اعداد العقد الالكتروني.وقال مكتبه في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه،إن “وزير الداخلية ياسين الياسري ترأس اجتماعا لهيئة الرأي في الوزارة رقم ٩ وبحضور الاعضاء كافة”، مبينا انه “جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا واتخاذ القرارات التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الياسري: مستمرون بالعقد المروري الورقي لحين اعداد الالكتروني وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياسري: مستمرون بالعقد المروري الورقي لحين اعداد الالكتروني) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الياسري: مستمرون بالعقد المروري الورقي لحين اعداد الالكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).