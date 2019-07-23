سان جيرمان يضع نيمار على رأس القائمة المتوجهة إلى الصين

2019/07/23 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، قائمة الفريق التي ستسافر إلى الصين لخوض معسكر تدريبي استعدادا للموسم الجديد.وضمت القائمة 33 لاعبا، بينهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.ويأتي تواجد نيمار في القائمة، ليضع حدا للأنباء المنتشرة حول رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، وإن […]

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