عبد المهدي: عملية تنظيم أوضاع مقاتلي الحشد الشعبي مستمرة

2019/07/24 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن عملية تنظيم اوضاع مقاتلي الحشد الشعبي مستمرة، فيما اشار إلى استمرار العمليات العسكرية مستمرة لملاحقة ماتبقى من عناصر "داعش" .وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي وتابعه موقع "الحشد الشعبي"، إن "الحشد الشعبي صنف من صنوف القوات المسلحة ،وعلى هذا الاساس تنظم ...

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