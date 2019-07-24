حزب الله يعلن موقفه من تبرئة قائد عمليات الأنبار

2019/07/24 | 07:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت حركة كتائب حزب الله في العراق امس الثلاثاء، تبرئة قائد عمليات الأنبار "انتكاسة للقضاء العراقي"، متوعدة بأن "المسألة لن تمر بهذه البساطة"....

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