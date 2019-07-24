2019/07/24 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلنت شرطة ذي قار، اليوم الاربعاء، عن القبض على 22 مطلوبا بقضايا مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الشرطة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تمكنت أقسام وتوابع مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشات خلال الـ (24) ساعة الماضية من القبض على ( 22 ) مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 22 مطلوبا خلال الـ24 ساعة الماضية في ذي قار وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 22 مطلوبا خلال الـ24 ساعة الماضية في ذي قار) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 22 مطلوبا خلال الـ24 ساعة الماضية في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).