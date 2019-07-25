الحشد يصد تعرضا لعصابات داعش في أطراف قضاء خانقين بديالى

2019/07/25 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال آمر اللواء ٢٣ بشير مزاحم العنبكي، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" قوة من الفوج الثاني التابع للواء ٢٣ في الحشد تمكنت من رصد تسلل لداعش بالكاميرات الحرارية في قرى مردان (الزور) باتجاه قرى علياوه في أطراف خانقين، وفتحت نيران اسلحتها عليهم بشكل مباشر ما اجبرهم على الفرار".وأضاف العنبكي، ان" اللواء ٢٣ يرصد تحركات داعش في قاطع خانقين ويقف لهم بالمرصاد".انتهى..م.م

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