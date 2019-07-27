مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي تنظم دورة لإعداد كوادر خاصة (صور)

2019/07/27 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام قسم التدريب في مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لهيئة الحشد الشعبي، دورة تدريبية لإعداد كوادر معالجة المتفجرات وطرق إتلافها لمنتسبي الحشد الشعبي .وقال موفدنا، إن قسم التدريب نظم دورة تدريبية في مقر المديرية تتعلق بأساليب تفكيك العتاد الحربي والمواد المتفجرة وطرق إتلافها ولا سيما منتسبو الحشد الشعبي ، مبينا أن الدورة التدريبية التي تستمر ...

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