الانواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ليوم غد

2019/07/28 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية، الأحد، ارتفاع درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع استقرارها في المنطقة الشمالية من البلاد.وذكرت الهيئة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، أن “المنطقة الوسطى في البلاد ستشهد يوم غد الإثنين، طقساً مشمساً وحاراً مع ارتفاع درجات الحرارة قليلاً”، مبيناً ان “الرياح ستكون متغيرة الاتجاه […]

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