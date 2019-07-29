الحشد الشعبي يعزز تحصين السدة الترابية بين العراق وإيران

2019/07/29 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المعاون التنفيذي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، الاثنين، استمرار الجهد الهندسي للحشد بتحصين السدة الترابية بين العراق وايران، مبينا ان هذه الجهود تأتي بطلب من وزارة النفط بهدف حماية الصناعة النفطية.وقال الكوفي في تصريح لموقعنا، ان "الهندسة العسكرية للحشد الشعبي تواصل عملها منذ شهرين لتعزيز تحصين وصيانة السدة الترابية بين العراق ...

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