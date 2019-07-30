أخيرا.. نيمار يتلقى خبرا سارا

2019/07/30 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خبرا سارا باسقاط القضية المرفوعة ضده بدعوى الاغتصاب.

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