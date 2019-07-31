وزير التربية يكشف عن اسماء الطلبة الاوائل في عموم العراق

2019/07/31 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلن وزير التربية وكالة قصي السهيل، الاربعاء، اسماء الطلبة الاوائل في نتائج الامتحانات في عموم العراق.وقال السهيل خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد وتابعته / بدر نيوز/، إنه “في الفرع الاحيائي كان لدينا 29 طالباً حصلوا على معدل 99.86% في مقدمتهم زهراء احمد ابراهيم من اعدادية قرطبة في نينوى ومريم […]

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