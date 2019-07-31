دعوات نيابية لتخفيض نسب الفائدة على قروض الموظفين والمواطنين

2019/07/31 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، سالم طحمير، اليوم الأربعاء، ،الى مفاتحة وزارة المالية من اجل تخفيض نسب الفائدة التي تفرضها المصارف الاهلية والحكومية على قروض الموظفين والمواطنين والمتقاعدين.وقال طحمير، في حديث صحفي ، تابعته وكالة / بدر نيوز/ إن “تلك الفوائد التي تفرضها المصارف الحكومية او الاهلية بنسب عالية […]

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