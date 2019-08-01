ضبط أدوية بشرية مخبأة معدة للتهريب في منفذ طريبيل الحدودي

2019/08/01 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط أدوية بشرية مخبأة تحت بضاعة مناديل ورقية في ساحة الانتظار في منفذ طريبيل الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان حصلت عليه / بدر نيوز/ ، إنه “بعد معلومات مؤكدة تم تشكيل فريق عمل مكون من مديرية المنفذ ومركز الكمرك والدوائر الأمنية للكشف على العجلة تبين […]

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