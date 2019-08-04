2019/08/04 | 06:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا إسقاط طائرة بدون طيار محملة بالذخائر قرب مدينة مصراتة، في وقت توقفت حركة الملاحة بمطار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الوفاق” الليبية تسقط طائرة مسيرة وقوات حفتر تقصف صالة الحجاج بمطار معيتيقة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الوفاق” الليبية تسقط طائرة مسيرة وقوات حفتر تقصف صالة الحجاج بمطار معيتيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).