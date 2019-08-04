القضاء الاعلى يوجه بمعاقبة الموظف الذي ينشر الكتب الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

2019/08/04 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … وجه مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، بمحاسبة الموظف الذي ينشر الكتب الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عد ذلك سلوكا غير لائق وفعلا يعاقب عليه القانون.وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، أن “المجلس قرر محاسبة أي موظف ضمن ملاكه ممن يقومون بنشر ما […]

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