“النقد الدولي” يطالب العراق بخفض الإنفاق على قطاع الكهرباء

2019/08/04 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب صندوق النقد الدولي الحكومة العراقية بخفض الإنفاق على قطاع الطاقة الكهربائية، إلى جانب إصلاح شامل للقطاع المصرفي.وقال البنك المركزي العراقي،

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