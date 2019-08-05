ما الغاية من التغيير الوزاري المرتقب ؟؟

2019/08/05 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي مصادر سياسية وإعلامية مطّلعة أفادت قبل بضعة أيام أنّ تعديلا وزاريا مرتقبا يجري الإعداد له بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وبداية الفصل التشريعي البجديد لمجلس النوّاب العراقي...أكمل القراءة ←

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