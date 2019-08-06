بينما أميركا تحشد حلفاءها.. إيران: لا مكان للقوات الأجنبية بمياه الخليج

2019/08/06 | 05:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت إيران رفضها وجود قوات أجنبية بمياه الخليج، في حين تستمر الضغوط الأميركية لإنجاح حشد عسكري حليف من أجل “تأمين” الملاحة بمضيق

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