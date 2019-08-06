التعادل يحسم لقائي فلسطين ولبنان وسوريا واليمن في بطولة غرب آسيا بكربلاء

2019/08/06 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، الليلة الماضية، مع منتخب لبنان بدون أهداف ضمن مباريات المنتخبين في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق.ورفع الفدائي، رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني من ثلاث مباريات، وهو نفس رصيد منتخب لبنان الذي لعب أيضا 3 مباريات، ويبقى لكل منتخب لقاء، وهذا التعادل يخدم بشكل كبير منتخب العراق الذي ضمن لحد كبير التأهل للمباراة النهائية

وفي لقاء ثان ضمن نفس المجموعة، تعادل المنتخب السوري مع نظيره اليمني بهدف لمثله، ليتحصل كل منتخب على نقطته الأولى في البطولة في المركزين الرابع والخامس.

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