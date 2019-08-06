2019/08/06 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hmZZK9zSKiw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة مع ابراهيم المالكي عبد الرحمن اللويزي ربيع الجواري 6-8 -2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة مع ابراهيم المالكي عبد الرحمن اللويزي ربيع الجواري 6-8 -2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).