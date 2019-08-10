2019/08/10 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي مقدما ينبغي التنبيه إلى أن بإمكان أي فاعل مجهول، فردا كان أو حزبا أو جهاز مخابرات، أن يفجر مفخخة، أو أن يدبر هجوما إرهابيا، أو يطلق قذيفة أو...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من الذي يريد لداعش أن تعود ؟؟) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من الذي يريد لداعش أن تعود ؟؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).