مفارز النجدة النهرية تنقذ شابا من موت محقق في نهر الحسينية بكربلاء

2019/08/11 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة ان مفارز الشرطة النهرية في منطقة الحسينية شمالي المدينة تمكنت من انقاذ شاب بعد انقلاب دراجته الستوته داخل النهر ، وقالت القيادة في بيان : ، إن مفارز شرطة النجدة النهرية تلقت نداء استغاثة حول انقلاب دراجة نوع ستوتة يستقلها شاب بمقتبل العمر في نهر الحسينية وعلى الفور توجهت المفرزة […]

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