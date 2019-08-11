بالفيديو.. الخريجات يواجهن الرصاص الحي امام وزارة النفط في بغداد

2019/08/11 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر ناشطون فيديو يظهر مواجهة النساء الخريجات بالرصاص الحي امام وزارة النفط بعد اعتراضهن لموكب وزير النفط ثامر_الغضبان!!

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