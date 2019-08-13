العتبة الحسينية المقدسة تلقي محاضرات توعية في صحن الامام الرضا بمدينة مشهد الايرانية

2019/08/13 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت العتبة الحسينية المقدسة مجموعة محاضرات توعوية وتربوية القاها الخطيب الحسيني الشيخ عبدالصاحب الطائي رئيس قسم الخطابة الحسينية في العتبة الحسينية المقدسة لجموع الزائرين في العتبة الرضوية المقدسة ولمدة ستة ايام ختمها يوم السبت الماضي.وصرح الطائي لوكالة نون الخبرية "بان هذه الخطوة مباركة لما لها من اهمية للزائرين الناطقين باللغة العربية في مشهد المقدسة وخصوصا في هذه الايام المباركة حيث مناسبة تزويج النورين الامام علي من الزهراء عليهما السلام وكذلك شهادة الامام الباقر عليه السلام.وتطرقنا لمواضيع مهمة تمس الشعوب وتزيد من ارتباطها باهل البيت عليهم السلام".

هذا وتعد العتبة الرضوية من مستقطبي كبار الخطباء الناطقين باللغة العربية خدمة لزائري الامام الرضا عليه السلام.

كرار الموسوي

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