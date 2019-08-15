2019/08/15 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الجزائري المؤقت يجري تغييرات في مناصب هامة بالجيش أجرى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، تغييرات جديدة في عدد من المناصب الهامّة بالجيش الجزائري.وأنهى الرئيس الجزائري مهام المراقب العام للجيش، اللواء حاجي زرهوني، وعين في مكانه اللواء مصطفى أوجاني مراقبا عاما جديدا للجيش.كما تم أيضا إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة العقيد فريد طويل، وحل مكانه العقيد عبد القدوس حلايمية.وجرى تعيين طويل في نفس المنصب بالمحكمة العسكرية في وهران.وكان الرئيس الجزائري المؤقت قد أنهى في أواخر الشهر الماضي مهام قادة عسكريين في 4 نواح عسكرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الجزائري المؤقت يجري تغييرات في مناصب هامة بالجيش) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الجزائري المؤقت يجري تغييرات في مناصب هامة بالجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).