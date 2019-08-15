القتل والابادة في العراق ديمقراطية امريكا والتيار الايراني الحاكم

2019/08/15 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد القادر ابو عيسى تناقلت وسائل الاعلام المرئية ” قنوات فضائية ” ومواقع التواصل .موضوع انتشار جثث بشرية لرجال ونساء واطفال ” مقطعة جثثهم ” اكثر من 120 جثة...أكمل القراءة ←

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