المنافذ الحدودية تضبط 3 موظفين متلبسين بالرشوة في ميناء أم قصر

2019/08/15 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت هيئة المنافذ الحدودية بالتعاون مع هيئة نزاهة البصرة ثلاثة موظفين متلبسين بالرشوة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان” استنادا إلى قرار قاضي تحقيق البصرة تم تنفيذ واجب مشترك بين هيئة المنافذ الحدودية متمثله بمنفذ ميناء ام قصر الشمالي وهيئة النزاهة متمثله بدائرة تحقيقات البصرة، وبعد متابعة وتحر، […]

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