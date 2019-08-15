المنافذ الحدودية: ضبط 3 موظفين متلبسين بالرشوة في ميناء أم قصر

2019/08/15 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط 3 موظفين متلبسين بالرشوة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

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