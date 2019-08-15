المنافذ تضبط ثلاثة موظفين اثناء تقاضيهم الرشوة في ميناء ام قصر

2019/08/15 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت هيئة المنافذ الحدودية وبالتعاون مع هيئة نزاهة البصرة، اليوم الخميس، ثلاثة موظفين اثناء تقاضيهم الرشوة.وقالت الهيئة في بيان، ان "الموظفين الثلاث في منفذ ميناء ام قصر الشمالي قد ألقى القبض عليهم اثناء تنفيذ واجب مشترك بين الهيئتين".

وتابع البيان، انه "تم نقل الموظفين الثلاث المنسوبين الى وزارة النقل الشركة العامة للموانئ المدونة الدولية الى الجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم بحقهم".



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