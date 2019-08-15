حريق داخل معسكر

2019/08/15 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "فرق الدفاع المدني توجهت لإخماد حادث حريق اندلع داخل معسكر الصقر في الدورة جنوبي بغداد".يذكر أن انفجاراً وقع الاثنين الماضي، لمستودعات العتاد والذخيرة داخل معسكر الصقر التابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي جنوبي بغداد أدى الى وفاة شخص وإصابة 29 آخرين بجروح.

انتهى.ص.هـ.ح.

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