اعتقال متهم في ميسان سرق 600 مليون دينار من صيرفة بالبصرة

2019/08/16 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الشؤون الداخلية في محافظة ميسان عن إلقاء القبض على متهم سرق مبلغ 600 مليون دينار من صيرفة في البصرة.وذكرت المديرية في تصريح صحفي ” توفرت لدينا معلومات عن المتهم المطلوب وفق أحكام المادة (٤٤٣/ق.ع) بتهمة سرقة مبلغ من المال قدرة 600 مليون دينار ، حيث تم تشكيل فريق عمل من ضباط ومنتسبي […]

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