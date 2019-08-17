اصدار مذكرة أمريكية لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية غرايس1

2019/08/17 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الأمريكية، فجر السبت، إصدار مذكرة لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية غريس 1، بعد يوم على سماح سلطات جبل طارق للسفينة المحتجزة بالإبحار.وقالت المدعية العامة في واشنطن جيسي ليوفي بيان صحفي، إن "الناقلة غريس 1 التي تحمل ما يربو على مليوني برميل نفط، تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية".

وتنص المذكرة على، أن "الناقلة وكل النفط الذي تحمله و995 ألف دولار، خاضعة للمصادرة، بالاستناد إلى انتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، والاحتيال المصرفي، وتبييض الأموال، ووضعية المصادرة بموجب الإرهاب".

وقررت منطقة جبل طارق، الخميس، الإفراج عن الناقلة، لكنها لم تحدد على الفور موعدًا لإبحارها.

وقال رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، إنه "يمكن السماح للناقلة الإيرانية بالمغادرة يوم الجمعة، رغم أن الأمر قد ينتهي بنظر المسألة في المحكمة مرة أخرى، بسبب طلب قانوني أمريكي بمنعها من ذلك".

وهددت الولايات المتحدة، بحظر منح تأشيرات أمريكية لطاقم ناقلة النفط الإيرانية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، إن "الناقلة غريس 1 كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية".

وأضافت أورتاغوس، هذا يعني أن "طاقم السفينة قد يكونون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات أمريكية، أو يرفض دخولهم إلى الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالإرهاب".



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