الجثث المعروفة في مواجهة الحكومة المجهولة !

2019/08/17 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عامر القيسي فقط في ظل الانظمة التعسفية يجري التعامل مع الانسان كوجود بلا قيمة ،ويتحول الى شيء من الأشياء التي بفقدانها تبقى الحياة مستمرة مادام هذاالشىء هو شىء في الأول...أكمل القراءة ←

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