مهزلة المهازل في حكومة عادل !

2019/08/18 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:احمد احسان الخفاجي لطالما اعتدنا في الحكومات والدورات البرلمانية السابقة حكومة بعد اخرى، وبرلمان بعد اخر على التشريعات والقوانين الفاشلة والقرارات المعيبة ، والاجراءات البائسة والمثيرة للسخرية والاستهزاء وتصريحات مضحكة...أكمل القراءة ←

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