القنابل الفراغية التي أنتجتها ايران والحشد !

2019/08/22 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سعد السامرائي سمعنا وضُربنا بقنابل شديدة الانفجار والتأثير أسموها القنابل الفراغية فهي تعمل على تفريغ المنطقة المضروبة من الهواء فتصبح عرضة للمتفجرات التي فيها وللضغط الجوي فيكون التأثير مضاعف ..من...أكمل القراءة ←

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