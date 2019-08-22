كتلة دولة القانون تستغرب من تصريحات هوشيار زيباري تجاه المالكي

2019/08/22 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت كتلة دولة القانون عن استغرابها لما تضمنته تصريحات وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري لصحيفة المونتير تجاه زعيم الائتلاف نوري المالكي .واكدت الكتلة في بيان صحفي :” ان تلك التصريحات لم تكن دقيقة وان نوري المالكي كان حريصا على أمرين ، الاول الحفاظ على هيبة الدولة والثاني عدم استهداف المتظاهرين ، وحرص على ان […]

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