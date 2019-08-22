2019/08/22 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الان..وزيرالشبابد.احمدرياضيزورمحافظةالنجفالاشرفويلتقيمحافظهالؤيالياسريلمناقشةواقعالانديةالرياضيةوالملعبالدولي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الان.. وزير الشباب د. احمد رياض يزور محافظة النجف الاشرف ويلتقي محافظها لؤي الياسري لمناقشة واقع الاندية الرياضية و الملعب الدولي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الان.. وزير الشباب د. احمد رياض يزور محافظة النجف الاشرف ويلتقي محافظها لؤي الياسري لمناقشة واقع الاندية الرياضية و الملعب الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).