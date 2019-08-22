نائب عن سائرون: سيكون للبرلمان موقف من الاعتداءات الاخيرة على معسكرات الحشد

2019/08/22 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/الاتجاه برس

قال النائب عن تحالف سائرون، محمود الكعبي، اليوم الخميس، ان الحشد الشعبي جزء من منظومة الامن القومي العراقي ولا نسمح بالتجاوز عليه، مبيناً أن البرلمان سيكون له موقف من هذه الخروقات.

وذكر الكعبي في حديث خاص لـ"الاتجاه برس"، إن"الحشد الشعبي جزء من منظومة الامن القومي العراقي وهو مؤسسة حكومية ويحكمها قانون وبالتالي لا نسمح بالخروقات التي حدثت خلال الفترة الاخيرة وسيكون للبرلمان موقف من كل ذلك".

وتابع، أن"الحكومة سجلت عليها الكثير من نقاط الضعف وعلى صعيد ملفات عديدة وهذا امر مؤسف وبالتالي ان السنة التشريعية الجديدة ستطرح جميع هذه الملفات، بالاضافة الى ان هناك امورا ضمنت في البرنامج الحكومي ولم تر النور لغاية الان".

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