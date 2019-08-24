كيف يصنع الفساد في دوائرنا الحكومية ؟!

2019/08/24 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:باسل عباس خضير كلمة ( الفساد ) يتم تداولها هذه الأيام ، فاغلب من يراجعون دوائر الدولة الحكومية يتحدثون عن الفساد ، وفي مجالس العائلات او الأهل و الأقارب و...أكمل القراءة ←

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