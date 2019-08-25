رئاسة البرلمان تشدد على ضرورة التركيز على امن القرى المستهدفة من 'داعش' في كركوك

2019/08/25 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاحد، على ضرورة التركيز على امن القرى المستهدفة من تنظيم "داعش" في محافظة كركوك، داعيا القوات الامنية الى التركيز على حفظ امنها واستقرارها.

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "الكعبي التقى اليوم بوفد من اهالي قضاء داقوق في كركوك، وناقش معهم الخروقات الامنية الاخيرة والتي كان آخرها يوم امس باستهداف الابرياء المتواجدين في ملعب كرة قدم قرب مقام الامام زين العابدين عليه السلام عبر رمي قذائف الهاون والاسلحة المتوسطة الذي ادى الى استشهاد 6 واصابة 9 اخرين والوقوف على اسبابها".

وطالب الكعبي، الحكومة والجهات الامنية المعنية الى "التركيز على حفظ امن واستقرار محافظة كركوك وعلى وجه الخصوص القرى والمناطق التي طالما استهدفت من قبل البؤر الارهابية هناك"، داعيا الى "استنفار الجهود الامنية والاستخبارية لاحباط مخططات الجماعات الارهابية واهدافها الرامية لارباك الوضع في محافظتنا العزيزة كركوك".





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